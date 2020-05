Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Alrededor del mundo ya han sido varias las muestras que la vida salvaje ha hecho durante esta pandemia, en lugares como montañas o incluso el mar.

Es así que hace poco se hizo viral en redes sociales un adorable video en el que se puede apreciar a un grupo de mapaches que han pedido comida a los clientes de una tienda.

La única diferencia es que estos animalitos ya parecen estar acostumbrados a exigir que los compradores les den algo de alimento.

Según con algunos usuarios de redes sociales, estos mapaches están afuera de un OXXO en Puerto Vallarta, Jalisco.

En el video se puede ver cómo los cuadrúpedos se acercan a un chico que sale con un paquete de galletas y le piden un poco de lo que compró.

El video afuera del Oxxo invitó a la reflexión de los usuarios

Durante el video se ve como el chico abre el paquete y les da galletas uno a uno, los mapaches toman con orden las galletitas.

Justo cuando parece que lo dejarán ir, los animales persiguen al chico hasta su auto y decide darles una dotación más de alimento.

Hasta el momento el video tiene poco más de un millón de vistas y miles de reacciones.

“Sentí chingon que les dieran de comer y sentí muy feo que con el hambre que tienen, que hasta hacen a un lado su miedo o instinto no sé cómo decirlo… voy a ir a ese lugar y me los voy a robar”, “Desgraciadamente estamos desplazando su hábitat y por hambre se vuelven tan vulnerables. A mí también se me lleno el corazón de que les alimentarán aunque a la autora del vídeo le llovieron críticas por no alimentarlos adecuadamente”, compartieron algunos en redes sociales.

Con información de: radioformula.com.mx

Comentarios