Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un grupo de científicos de la NASA que trabajaba con la Antena Transitoria Impulsiva Antártica (ANITA) encontró evidencias de un universo paralelo al nuestro, tras el hallazgo de rayos provenientes de ese espacio.

De acuerdo con la Universidad de Hawai -donde labora el profesor que lidera la investigación, Peter Gorham- el grupo de expertos utilizó un globo gigante para transportar el dispositivo por encima de la Antártida, donde hay aire frío y seco.

Con dicha forma se detectó un constante “viento” de partículas de alta energía provenientes del espacio, mucho más poderosas que las que se generan en la Tierra.

Las partículas de baja energía (neutrinos) pasan por la Tierra sin apenas interactuar con la sustancia de nuestro planeta, y las que tienen mayor energía son detenidas por la masa sólida de la Tierra, generando ondas de radio y rebotando en el hielo “hacia arriba o hacia abajo”, que son las que detectan ANITA para rastrear su origen en el universo.

Lo anterior captó la atención de los científicos, pues se trata de la detección de partículas más pesadas, neutonios tau, que “salen” de la Tierra, desde el hielo y a la velocidad de la luz, lo cual “ se asemeja a una lluvia de rayos cósmicos al revés”.

Desde que se hiciera este extraño hallazgo en 2016, han surgido decenas de teorías que expliquen el fenómeno que ha desconcertado a los científicos y que podría implicar la existencia de un universo paralelo que funcione al revés que el nuestro.

Aunque todavía se está investigando, ya se ha generalizado la idea de que puede que exista un universo creado en el mismo Big Bang que creó el nuestro, pero que tiene características muy distintas, de hecho, contrarias a las nuestras, y dónde lo positivo es negativo, la derecha es la izquierda y el tiempo, por lo tanto, no va hacia delante, sino hacia atrás.

After launching on May 27, @AstroBehnken & @Astro_Doug will enjoy this beautiful view of our home planet from @Space_Station — and they'll be the first astronauts to arrive there aboard the @SpaceX Crew Dragon. 🚀 https://t.co/fZJLX11YME

— NASA (@NASA) May 19, 2020