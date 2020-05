Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Tras el colapso de dos represas la noche del pasado martes en Michigan, Estados Unidos, por las fuertes lluvias, alrededor de diez mil personas tuvieron que ser evacuadas.

Gretchen Whitmer, gobernadora del estado, declaró emergencia en el condado de Midland tras informar que las represas de Edenville y Sanford se rompieron.

La Gobernadora llamó a los habitantes a evacuar el área de inmediato, recomendando que si se tiene algún familiar se traslade a vivir con ellos o se mude a uno de los refugios abiertos en todo el condado.

Whitmer señaló que se espera que en las próximas 15 horas el centro de Midland esté inundado por nueve pies de agua, que equivale a 2.7 metros, anticipando un nivel histórico de agua.

Se estima que al menos 10 mil personas serán evacuadas y cerca de 3 mil 500 casas se verán afectadas, según pronósticos de Mark Bone, presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Midland, quien también señaló que hasta el momento no se reportan heridos ni fallecidos.

La Gobernadora también señaló que habrá máscaras para todas las personas que lleguen a los refugios.

“Pasar por esto en medio de una pandemia mundial es casi impensable. Pero estamos aquí y vamos a navegar juntos”, señaló.

Emergency declared in Michigan’s Midland county after two dams, Edenville and Sanford, collapsed due to heavy rain in the past few days https://t.co/4guOTQaWLc pic.twitter.com/q7LyoE0GNa

— Reuters (@Reuters) May 20, 2020