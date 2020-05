Tamaulipecos Quiero informarles que me encuentro en buen estado de salud. He mantenido mi actividad en Tamaulipas desde mediados del mes de abril, mi agenda legislativa relacionada con las comisiones de Salud, Energía y el Grupo Plural, las he llevado a cabo a través de las plataformas digitales Webex, Zoom y Skype. Lo anterior en atención a las muestras de amistad de muchos ciudadanos, que me han manifestado su preocupación por mi salud. A todos, muchas gracias

