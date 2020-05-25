Sin agua media ciudad por «falta de luz»

Cd. Victoria, Tam.-
Durante la madrugada de este Lunes, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), notificó a la COMAPA Victoria, una falla en su sistema de energía eléctrica sobre la carretera Ciudad Victoria – Soto La Marina, imposibilitando la operación del acueducto hasta que sea reparado el daño en las líneas de la comisión.
Las instalaciones que se encuentran afectadas por esta falla en la infraestructura de CFE son: Obra de toma, Rebombeo 1 y Rebombeo 2, ubicados en la presa Vicente Guerrero y carretera a Soto La Marina, mismos que se encargan del abastecimiento de un amplio sector de la ciudad.
Personal de la CFE informó a este organismo operador del agua, que las labores de reparación en el daño de sus instalaciones culminará este Lunes por la tarde, por lo que durante el día continuará la falta de energía eléctrica en las instalaciones antes mencionadas.
La COMAPA Victoria encenderá los equipos una vez restablecida la energía eléctrica, por lo que el servicio de agua potable se reactivará de manera paulatina por la tarde.
Los sectores sur, centro, oriente y sur poniente de la capital, estarán presentando interrupción en el servicio, así como, baja presión en el proceso de reactivación.
AMPLIACION LOPES MATEOS 1
AMPLIACION LOPES MATEOS 2
AMPLIACION LOPES MATEOS 3
AMPLIACION LOPEZ MATEOS
CABAÑAS
COL ADOLFO LOPEZ MATEOS
COL BUROCRATAS MUNICIPALES
COL DOCTORES
COL LAS ADELITAS
FOVISSSTE
FRACC AVENIDA DEL VALLE
FRACC CLUB CAMPESTRE
FRACC DEL VALLE
FRACC FINMOBILIARIA
FRACC LA FLORIDA
FRACC LAGOS SALADO
FRACC LAS ALASANAS
FRACC MAGISTRADOS
FRACC ROTARIO
FRACC ROYAL COUNTRY
FRACC STA MARIA
FRACC STA MARIA 2
FRACC STA MARTHA
FRACC VALLE ESMERALDA
FRACC VILLA CAMPESTRE
FRACC VILLA DEL BOSQUE
FRACCIONAMIENTO DOSMIL
HACIENDAS DEL BOSQUE
INFONAVIT FIDEL VELAZQUEZ
LA ALDEA
LA MISION
LAS HUERTAS
LAS MISIONES
LAS PALMAS
LOS ALMENDROS
LOS ALMENDROS 1
LOS ALMENDROS 2
LOS ANGELES
LOS ARCOS
LOS ARCOS
LOS NARANJOS
MAGISTERIAL
MAGISTERIAL
MONTES ALTOS
PEDRO JOSE MENDEZ
PERIODISTA
AGUA FRIA 1
AGUA FRIA 2
AMP INDUSTRIAL
AMP LA LIBERTAD
AMP LAZARO CARDENAS
BUROCRATAS MUNICIPALES 1
BUROCRATAS MUNICIPALES 2
COLINAS DE SAN ROBERTO
COLINAS DEL VALLE
ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ
FRAMBOYANES
INDUSTRIAL
JOSE LOPEZ PORTILLO
LA LIBERTAD
LA MONTAÑA 1
LA MONTAÑA 2
LA MONTAÑA 3
LA PRESITA
LIBERTAD 2
LOMAS DE CALAMACO
MONTE ALTO
PRADERAS
PRIV SAN IGNACIO 1
PRIV SAN IGNACIO 2
RINCON DEL VALLE 1
RINCON DEL VALLE 2
RINCON DEL VALLE 3
SIERRA MADRE
TECNOLOGICO
TRANSITOS
VILLAS DEL PEDREGAL
AUTENTICAS PLAYAS
HOGARES MODERNOS
JACARANDAS
LOS FRESNOS
MAINERO
MIGUEL HIDALGO
MORELOS
OBRERA
SAN FRANCISCO
ZONA CENTRO
ALTAVISTA
AMERICA DE JUAREZ
CUAHUTEMOC 1
CUAHUTEMOC 2
CUAHUTEMOC JUBILADOS
TAMATAN
VERGEL DE LA SIERRA
VISTA HERMOSA
ALTAVISTA
ALVARO OBREGON
AMP ALVARO OBREGON
CARRERA TORRES
LA ESPERANZA
RINCON DE LA SIERRA
SIERRA DEL SOL
PRIV CANTERAS
PRIV CERRO SAN CARLOS
PRIVADA BILBAO
REVOLUCION VERDE
SAN ANGEL
SAN JOSE
SANTA MARTHA
SEDENA
SIERRA GORDA
SUTSPET
TREVIÑO ZAPATA
UNIDAD ALDAMA
VALLE DE AGUAYO
VALLE ESCONDIDO
VILLA JARDIN
VIVIENDAS POPULARES
AMP BERTHA DEL AVELLANO
AMP EL MAESTRO
AMP MIGUEL ALEMAN
BERTHA DEL AVELLANO
BUROCRATAS ESTATALES
CAMINO REAL A TULA
CASAS BLANCAS
CENTRO UNIVERSITARIO
CLUB COFRADES
COLINAS DEL MIRADOR
COLINAS DEL PARQUE
CONJ HAB COFRADES
CONJ HAB PUERTA DE LA LUNA
CONJ HAB PUERTA DEL SOL
CONJ HAB TAMATAN
CUAUTHEMOC
CUMBRES 2
DEL MAESTRO
ETA MAESTTROS
FERROCARRILES NACIONALES
FSTSE
FUEGO NUEVO
GUTIERREZ DE LARA
GUTIERREZ DE LARA
HORACIO TERAN
IMPERIAL
INFONAVIT MIGUEL ALEMAN
JARDINES DE TAMATAN
JUNTA LOCAL DE CAMINOS
LA CIMA 1
LA ESCONDIDA
LAS FLORES
ALTAS CUMBRES
AMP ALTAS CUMBRES
AMP FRANCISCO I MADERO
FRANCISCO I MADERO
RAVIZE
VETERANOS
AMP RAVIZE
ENRIQUE LARA
PODER POPULAR
AMALIA
AMP. CASAS BLANCAS
AMP CHAPULTEPEC
CHAPULTEPEC
COND. EL MEZQUITE
FRACC ALTAVISTA
FRACC VISTA HERMOSA
HUERTAS DEL RIO
INTEGRACION FAMILIAR
LA GLORIA OTE
LOS PRADOS
PALOMAS
PASEO DE LOS OLIVOS 1
PASEO DE LOS OLIVOS 2
PASEO DE LOS OLIVOS 3
PASEO DE LOS OLIVOS 4
PRIMAVERA
VIENTO HUASTECO
VISTA HERMOSA
AMP CASAS BLANCAS
LAS PALMAS
LOMAS DE SANTANDER
LOS EBANOS
LOS PINOS
LUIS QUINTERO
MI RANCHITO
MIGUEL ALEMAN
MIRASIERRA
NACOZARI
PANORAMA
PEDRO SOSA
PRIV NOGALAR
RESID LOS ALPES
RINCON DE LA MONTAÑA
RINCON DE TAMATAN 1
SIERRA MADRE
SIERRA MADRE DE SUR
SIERRA VENTANA
UNIDAD HAB LUIS ECHEVERRIA
UNIDAD MODELO
VILLA ALPINA
VILLAS DE GUADALUPE
ZOZAYA
AMP EL PALMAR
AMP EL PALMAR 2
BARRIO DEL BOSQUE
BARRIO DEL BOSQUE 2
EL PALMAR
EVELIN
FRATERNIDAD ANTORCHA C
HACIENDA EL SANTUARIO
AMP ESFUERZO POPULAR
AMP LOMA ALTA
AMP LOMA ALTA
ESFUERZO POPULAR
LOMA ALTA
LOMA ALTA 2
UNION DEMOCRATICA
MARTE R GOMEZ
PARQUE INDUSTRIAL NUEVO SANTANDER LOS PRADOS
16 DE SEPTIEMBRE
5 DE FEBRERO
AGRONOMO
AMP CAMPESTRE
AMP CANACO 2001
AMP JOSE DE ESCANDON
AMP LAS PLAYAS
AMP LIBERAL
AMP LINDA VISTA
AMP MARIANO MATAMOROS
AMP NUEVO AMANECER
AMP PEPENADORES
AMP TAMAULIPAS
AMP TLEOCALTICHE
AREA PAJARITOS
AYUNTAMIENTO
AZTECA
AZTECA
AZTECA 1
AZTECA 2
BALCONES DEL VALLE
BARRIO PAJARITOS
BARRIO PAJARITOS A
BARRIO PAJARITOS B
BARRIO PAJARITOS C
BARRIO PAJARITOS D
LUISA MONTEMAYOR
MAGDALENO AGUILAR
MANUEL CAVAZOS LERMA
MARIANO MATAMOROS
MATIAS HINOJOSA
MODERNA
NIÑOS HEROES
NUEVA AURORA
NUEVO AMANECER
NUEVO SANTANDER
PEPENADORES
PETROLEROS
PRIV SAN MIGUEL
PRIVANZAS II
REFORMA
RIVERA DEL RIO
ROSALINDA GUERRERO
SAGITARIO
SAN ALBERTO
SANTA FE
SANTA LAURA
SATELITE 1
SATELITE 2
SECTOR LA HUERTA
SEGA
SERVIDOR PUBLICO
BARRIO PAJARITOS E
BARRIOS PAJARITOS
BENITO JUAREZ
BOSQUE REAL
BOSQUES CAMPESTRES
BOSQUES CAMPESTRES
BUENA VISTA
CANACO 2001
CERRADA LOS OLIVOS 1
COLINAS DEL BOSQUE
CONJ HAB LAS ALAMEDAS
CORREGIDORA
EJ GUADALUPE VICTORIA
EMILIANO ZAPATA
EMILIO PORTES GIL 1 2 Y 3
EMPLEADOS DEL CORET
HACIENDA DEL SOL
IGNACIO ZARAGOZA
INDEPENDENCIA
INFONAVIT JESUS ELIAS PIÑA
INSURGENTES
ITACE
JARDIN NORTE
JARDINES DEL SUR
JOSE DE ESCANDON
LA PAZ
LAS ALAMEDAS
LAS PLAYAS
LAZARO CARDENAS
LIBERAL
LINDA VISTA
LINDA VISTA 2
LOS ENCINOS
LOS LAURELES
LOS OLIVOS
SOLIDARIDAD NUEVA ERA
SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO
TAMAULIPAS
TEOCALTICHE
UNIDAD SINDICAL (SCT)
UNIDOS AVANZAMOS
UPYSSET 2 ALBORADA
VALLE DEL MAGISTERIO
VALLE ORIENTE
VICENTE GUERRERO
VICTORIA
VILLA DEL PEDREGAL 2
VILLA DEL PRADO
VILLA ORIENTE
VISTA AZUL
VISTA AZUL
VISTA AZUL
VISTA VERDE
CANARIOS
- BENITO JUAREZ
HACIENDA DEL COLIBRI
INFONAVIT JARDIN
LA RIOJA
LILIA ZOZAYA
LOA ALAMOS
PUERTA DE HIERRO 1
PUERTA DE HIERRO 2
PUERTA DE HIERRO 3
PUERTA DE HIERRO 4
RESID CAMPESTRE
RESID PRIVANZAS
RESID SANTA REGINA
VILLA SABINO GORDO
VILLA SANTILLANA
VILLA SANTO DOMINGO
FRACC LOS MIRLOS
FRACC EL CARDENAL