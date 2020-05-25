Sin agua media ciudad por «falta de luz»

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Cd. Victoria, Tam.-
Durante la madrugada de este Lunes, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), notificó a la COMAPA Victoria, una falla en su sistema de energía eléctrica sobre la carretera Ciudad Victoria – Soto La Marina, imposibilitando la operación del acueducto hasta que sea reparado el daño en las líneas de la comisión.

Las instalaciones que se encuentran afectadas por esta falla en la infraestructura de CFE son: Obra de toma, Rebombeo 1 y Rebombeo 2, ubicados en la presa Vicente Guerrero y carretera a Soto La Marina, mismos que se encargan del abastecimiento de un amplio sector de la ciudad.

Personal de la CFE informó a este organismo operador del agua, que las labores de reparación en el daño de sus instalaciones culminará este Lunes por la tarde, por lo que durante el día continuará la falta de energía eléctrica en las instalaciones antes mencionadas.

La COMAPA Victoria encenderá los equipos una vez restablecida la energía eléctrica, por lo que el servicio de agua potable se reactivará de manera paulatina por la tarde.

Los sectores sur, centro, oriente y sur poniente de la capital, estarán presentando interrupción en el servicio, así como, baja presión en el proceso de reactivación.

 

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