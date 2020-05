Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Este martes 26 de mayo, la Secretaría de Salud (SSa) reportó que hay 8,134 defunciones y 74,560 casos confirmados acumulados por coronavirus.

Como parte del informe diario sobre COVID-19, el director de Epidemiología, José Luis Alomía, dio a conocer que suman 14,718 contagios activos, lo que quiere decir que dichos pacientes presentaron síntomas en los últimos 14 días.

En cuanto al número de casos sospechosos acumulados, la cifra asciende a 31,878 y las pruebas que han arrojado resultados negativos suman 128,691. El total de las personas estudiadas con sospecha de COVID-19 en el país, según lo informado por el epidemiólogo, es de 235,129. Asimismo, dio a conocer que van 65 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia y faltan cuatro días más.

En el Panorama Internacional, el funcionario informó que América es la región más afectada por la pandemia, ya que alberga al 54% de los casos, mientras que Europa al 21.7%.

Este martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la estrategia para frenar la propagación de la enfermedad por coronavirus sí funcionó.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario extendió su reconocimiento al personal sanitario por salvar vidas y a quienes se hará una condecoración. “Funcionó la sana distancia, las decisiones que se tomaron a partir de las recomendaciones de los técnicos, de los médicos, de los científicos, eso nos ayudó mucho”, celebró.

López Obrador volvió a referir que la mitigación en la transmisión de la enfermedad fue posible gracias al esfuerzo de la ciudadanía, y dijo que si no hubiera sido así, la pandemia “nos hubiese rebasado”.

Estamos haciendo nuestro trabajo y no nos vamos a cansar de reconocer el apoyo del pueblo para seguir las recomendaciones. Ha sido fundamental, si no, no estaríamos en la situación en la que nos encontramos, nos hubiese rebasado la pandemia, eso no sucedió afortunadamente tenemos las camas de hospitalización suficientes, de terapia intensiva, los médicos , los equipos que no se tenían , los ventiladores y se puede enfrentar la epidemia en una situación mejor, mucho mejor y salvar más vidas”, explicó.

Con información de: infobae.com

Comentarios