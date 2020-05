Acusan a Xico de influir en un caso de divorcio

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tam.-

Acusándolo de intervenir en un juicio para favorecer a una de las partes dentro de un divorcio, un particular acusó públicamente el alcalde Xicoténcatl González Uresti de tráfico de influencias.

Armando García López, quien dijo ser parte dentro de un juicio de divorcio que actualmente se encuentra en trámite en un juzgado de lo familiar, aseveró que González Uresti a «metido las manos» ante el Poder Judicial del Estado para perjudicarlo.

«Este problema surgió desde hace dos años a raíz de un divorcio necesario mío con mi ex esposa, el proceso ha sido siempre muy lento de parte del juez, todo con evasivas, con mal carácter».

García López señaló que se puso a investigar; «y siempre me lo dijo ‘Lupón’, el señor éste Guadalupe y su hermana, que su padrino era el doctor Xico ya que tenían mucha amistad, tienen mucha amistad ellos y que ellos estaban atrás de él y que lo iban a estar apoyando «, refirió.

Dijo que debido a ello, y porque ha recibido amenazas, ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia.

«El día de ayer estuve en la Fiscalía General haciendo una demanda penal en contra de dos personas, Guadalupe González Dávila y Nelly González Dávila, el primero por amenazas fuertes en mi contra incluso de muerte y la segunda por violencia familiar y violencia psicológica de mis hijos».

Por último, recalcó; «siempre me han estado amenazando, me han estado diciendo que ellos tienen el poder, que no les voy a hacer nada y a la hora de la repartición me van a dejar en la calle y cosas por el estilo».

