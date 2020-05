Nace el primer koala luego de los incendios en Australia

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En medio de la adversidad, el Australian Reptile Park dio la bienvenida al primer koala joey que acaba de nacer desde la devastadora temporada de incendios forestales que empezó en diciembre de 2019.

El bebé koala nació en cautiverio, en el santuario de animales ubicado en la costa central de Nueva Gales del Sur, en Australia, luego de que la población de koalas se viera reducida de manera dramática por los incendios en la nación.

⭐ GOOD NEWS ⭐

The Australian Reptile Park has welcomed the first Koala Joey to be born since the catastrophic bushfire season ended.🐨😀

In the midst of the coronavirus outbreak, it's easy to forget that Australia has already suffered plenty in 2020. pic.twitter.com/3HqF20wUtk

— Picture News 🌈 (@HelpPicture) May 27, 2020