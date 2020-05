Abuelita celebra con una cerveza haber vencido al covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Jennie Stejna es una mujer polaca de 103 años de edad que sí, acaba de sobrevivir al Coronavirus y para celebrar el triunfo contra el virus, la abuelita lo celebró con una cerveza bien fría.

Hace tres semanas, Stejna fue la primera en dar positivo al COVID-19 en la residencia de ancianos donde vive.

Jennie comenzó con fiebre por lo que fue trasladada a una habitación separada para evitar que contagiara a más personas.

Conforme los días pasaron, Jennie comenzó a empeorar, por lo que el personal de la residencia para ancianos contactó a la familia de Stejna para que pudieran darle el último adiós.

Shelley Gunn, su nieta, acudió al lugar para despedirse de su abuelita. Cuando se reunió con su pariente, Gunn le preguntó a Stejna si ya estaba lista para partir al cielo, a lo que la ancianita le dijo que sí.

Pese a las pocas posibilidades que existían de que Jennie se recuperara, el 13 de mayo comenzó a recuperarse.

Y así, días más tarde, su nieta orgullosa, aseguró que su “valiente abuelita” venció al virus.

Para celebrar la hazaña de vencer a la COVID-19, el personal de la residencia de ancianos le dio a Jennie una cerveza fría.

"Shelley Gunn describes her Polish grandmother, Jennie Stejna, as having a feisty spirit. Stejna certainly displayed that spirit as the 103-year-old woman recently survived a bout with the coronavirus."

Na zdrowie, Pani Stejna! 🍻 https://t.co/2pIFCWZD7K

— 🇵🇱 Polish Americans For Biden 🇺🇸 (@Bidenski2020) May 27, 2020