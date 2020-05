¿Fin de la cuarentena?

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata.-

Estamos en pleno pico de contagios. A nivel nacional ya son más de tres mil diarios.

No se diga el número de fallecidos. La letalidad en México es de las más altas del mundo.

En Tamaulipas estamos contando por decenas los casos nuevos cada día.

La tasa de letalidad en esta entidad es menor al promedio nacional, sin embargo, salvo uno que otro día (como ayer), ha habido defunciones.

En resumen: la curva ni se aplana ni mucho menos está domada. Al contrario. Y esa luz al final del túnel todavía está muy lejos.

Por lo tanto no me parece prudente que ya el próximo lunes se reanude la “normalidad”. Esto podría generar un repunte importante.

Ya lo vimos la semana pasada cuando llegaron a trabajar en el Congreso del Estado, y por dos días de trabajo hubo tres contagiados.

Lo vimos ahora que las empresas maquiladoras reanudaron labores en la frontera: los contagios se dispararon.

Lo vimos cuando en Estados Unidos decidieron reabrir sus actividades: hubo un repunte muy fuerte y con un promedio de defunciones mucho más alto.

El que el presidente López Obrador tenga prisa por recibir el aplauso de sus seguidores no significa que se tenga que arriesgar a la gente a contraer la enfermedad y, peor aún, a que muera.

Además, el mandatario nacional va a encabezar eventos que no urgen, como es poner en marcha sus obras en Dos Bocas, Tren Maya y otros proyectos del sureste del país. Allá él, pero ¿qué culpa tiene la población?

Insisto, no se puede volver a esa “normalidad” de un día para otro, sobre todo cuando el número de enfermos cada día es mayor. Por favor, que quepa la cordura.

En Tamaulipas parece que sí cupo y ya analizan alargar la emergencia hasta que haya condiciones.

¿Qué quiere decir eso? Simple, que es muy posible que el lunes sigamos en cuarentena. ¿Cuánto tiempo? No sé, quizás dos semanas más, al menos.

Lo importante es velar por la salud de la población. Pero ojo, todos debemos poner de nuestra parte. Entiendo que ya hay desesperación, sobre todo de aquellos que no reciben un salario fijo o que si no salen a trabajar no ganan, pero me parece que lo más importante es la salud.

Ojalá todos lo entendamos así.

EN CINCO PALABRAS.- Pero hoy es una irresponsabilidad.

PUNTO FINAL.- ¿Se han fijado que muchos que fueron unos grandes candidatos, ya como gobernantes se les chingó una rodilla?

Twitter: @Mauri_Zapata

Comentarios