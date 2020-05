Héctor Herrera asegura que su futuro es con Atlético de Madrid

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Madrid, 28 May (Notimex).- Pese a que apenas suma más de mil minutos con Atlético de Madrid, el mediocampista mexicano Héctor Herrera aseguró que tiene confianza en que su futuro está en el club madrileño y espera que pronto gane protagonismo.

“Mi futuro está aquí, tengo contrato hasta unos cuantos años y no me hace pensar en otra cosa que no sea el ser protagonista, ser importante aquí, porque vivo siempre en el presente, no en el futuro”, señaló en videoconferencia.

El tijuanense, que arribó a la capital española en el verano de 2019, ha jugado 22 partidos como “colchonero» en lo que va de su primera temporada, pero sólo 14 en el cuadro titular, sin embargo, descarta ser “ni menos importante ni más”.

Una de las actuaciones más destacadas del internacional mexicano fue en el partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League ante Juventus, en el que marcó un gol agónico para rescatar el empate de 2-2 en casa.

Herrera estuvo ausente en la victoria y eliminación sobre el Liverpool en los octavos de final del certamen continental, así como en el último compromiso de Liga española antes de la suspensión ante el Sevilla, partido que vio desde la banca.

“Es verdad que uno quiere siempre jugar, ser protagonista y estar bien, yo trabajo día a día y hago lo mejor posible para ser una opción. Hay cosas que no dependen de ti y tengo que respetar, lo que tengo que hacer es seguir trabajando y esperar mi oportunidad”, explicó el centrocampista.

Con 45 unidades, los rojiblancos marchan en la sexta posición de la liga, por lo que en la reanudación, luego del parón por la pandemia de coronavirus, su objetivo es regresar a la zona alta de la clasificación, para estar en los lugares de Champions.

“Nosotros estamos enfocados en nuestros objetivos, presión en el fútbol siempre hay, hay que ir paso a paso. Creo que esa es una parte que el club se tiene que preocupar y no nosotros, nosotros somos parte importante de conseguir objetivos, pero hay que ir paso a paso y partido a partido”, apuntó.

