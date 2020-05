Morena Tamaulipas, sin comandante y sin futuro

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eleazar Ávila.-

Analizar por partidos, el cómo van las cosas, es un reclamo que atenderemos puntualmente, luego de las observaciones que varios lectores tuvieron con este columnista, quien al revisar datos, sostiene el escenario de que AN va ganar el próximo año.

En el caso de Morena, todos los interlocutores con los que dialogamos por whatsapp y llamadas en “off the record”, coincidieron por lo pronto, que sin comandante no tienen mucho futuro.

Mientras que el dirigente nacional de Morena, léase, Andrés Manuel López Obrador, no defina quien lidere los esfuerzos de su movimiento en Tamaulipas, no hay futuro cierto, revisan.

Retrolimentamos y para los bilingües hacemos un feedback: Se refieren al plano de lo local del que ayer establecimos. Los ciudadanos ven a los panistas “guapísimos”, con el senador Ismael García Cabeza de Vaca, al diputado local y presidente del Congreso Gerardo Peña Flores, a los alcaldes Enrique Rivas de Nuevo Laredo y a Jesús Nader de Tampico.

Ahí el plano está más que sencillo y sin rebotes, no así en Morena donde, no obstante que definan quien es el “Tlatoani”, no estamos seguros que, quien tenga esa responsabilidad, sea visto como un superior.

José Ramón Gómez Leal Jr., Rodolfo González Valderrama, Erasmo González Robledo, Américo Villarreal Anaya, Héctor Martín Garza González, los alcaldes Mario Alberto López Hernández y Adrián Oseguera Kernión, tendrían que someterse a quien AMLO determine como su representante político.

1.- Al momento, quienes piensen que JR, lo es en términos operativos Definitivamente NO, pues los restantes de la lista no le ven como el titular de todos, como en la vieja tradición priista sucedía con el representante de la Secretaría de Gobernación. Estafeta que actualmente tiene otro y a quien este día agregamos a la lista, el doctor Felipe Garza Narváez.

2.- Ayer advertimos, que todos “o casi todos” los de la lista anterior, no toman en serio al capitalino Alejandro Rojas Díaz Durán, quien en videos mantiene la broma de que él encabeza las encuestas, que será legislador local y que luego gobernador.

Más de uno de los anotados me han dicho en privado, en referencia al llamado “Señor de los Videos” de Rojas: “Para que la fuma si no la controla”.

3.- En fin, ese es el contexto en Morena. Una lista entre “polvos pica pica”, que otros, sospecho, traen sable, machete y picahielos.

4.- De cualquier forma, los aspirantes de Morena dependen de lo que ya sabemos. Una encuesta de posicionamiento que surja de las oficinas de Andrés Manuel López Obrador, con la fantasía que nunca sabremos quién realmente la elaboró, pues la que vale, en el clásico de la política a la mexicana, es la que está en el escritorio de AMLO.

5.- No se enojen que no hablamos de corrido, me reservo las fuentes para la elaboración de la presente, pero obviamente que aquí están las voces de la élite de Morena.

Al tiempo…

LO MEJOR DE CADA CASA…

Covid 19 Tamaulipas: Y ayer el Gobernador fue muy claro al ser entrevistado por Ciro Gómez Leyva: «El gobierno de Tamaulipas tendrá la última palabra para decidir el color del semáforo de apertura», quien además explicó, no puede haber un solo semáforo para un estado tan grande y diverso como Tamaulipas.

Y tiene razón, Nuevo Laredo la tierra de Enrique Rivas está en línea recta a 732.4 kilómetros, respecto de la tierra de la Zona sur que comandan Alma Laura Amparan en Altamira, y Jesús Nader en Tampico.

Y lo mismo Reynosa está a 470 km de Tula, y Matamoros de El Mante, una distancia de 458. Por eso la tesis es muy clara, la definición del proceso de desconfinamiento, cuando se dé, será bajo la pauta local y no desde el centro de México.

Al momento de escribir, la zonas de más alto contagio nos indican que Matamoros tiene 367 casos y de manera conjunta la zona sur Tampico, Madero y Altamira 520. Esa es la verdad con la que las autoridades todos los días están lidiando.

Los alcaldes sin duda están haciendo su trabajo, mientras que la dosis de ansiedad de la sociedad pareciera estar ganando la batalla.

Del cuarto piso.- Tras la reunión con la Secretaría de Salud los gobiernos de Accion Nacional lograron que el semáforo #Covid integre el pulso estatal. Logro de GOAN con el que se acuerda un mecanismo de coordinación.

Y añaden, los estados reservan su potestad de endurecer criterios para proteger a las familias. “Gracias a nuestros estados la emergencia no ha sido peor: somos parte de la solución”, sostienen los gobernadores panistas.

Otrosí: “No dejes crecer la hierba en el camino de la amistad”. Platón.

Dieciocho pendientes…

