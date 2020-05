Detienen al policía involucrado en la muerte del George Floyd

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Ha sido arrestado el policía Derek Chauvin, identificado como el policía que durante un arresto presionó con su rodilla el cuello del afroestadounidense George Floyd (quien luego falleció), dijeron autoridades locales citadas por AP.

BREAKING: Minnesota authorities say the police officer who knelt on George Floyd's neck has been arrested. https://t.co/HvnG6QD80R

— The Associated Press (@AP) May 29, 2020