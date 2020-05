Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

México, 29 May (Notimex).- La cantante estadounidense Lady Gaga lanzó su sexto álbum de estudio Chromatica, con el que marca el regreso de la interprete de Shallow al electropop y dance-pop, en una colección de 16 temas.

El disco no nada más es un referente que cambió de algún modo la carrera de Gaga, también cambió su vida, según expresó en la descripción de la producción en una plataforma musical estadounidense: “Esta música en realidad me sanó”, dijo.

Según confesó, sin entrar en detalles, este sexto álbum le ha servido como terapia para superar un trauma de agresión sexual y los estragos que dejó una adicción: “Ya no tengo que sufrir por todo lo que pasé, ahora es simplemente algo que forma parte de mí y con lo que puedo vivir”, expresó a Apple Music.

Según declaró, en cada canción, cuenta sus vivencias, por ejemplo en el corte número cinco Free Woman: Fui agredida sexualmente por un productor, entonces esta canción resume mis sentimientos acerca de la vida, el mundo y la industria discográfica”, reveló.

Finalmente externó un mensaje positivo en torno al lanzamiento: “Resulta que si crees en ti misma, a veces no necesitas nada más, me encantaría que la gente que escuche el disco, sienta eso”, señaló la cantante de 34 años.

Además, el material discográfico cuenta con la colaboración de la cantante estadounidense Ariana Grande en el tema Rain On Me; el grupo femenino surcoreano Blackpink para el corte Sour Candy y el músico británico Elton John en la canción Sine From Above.

