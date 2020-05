Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

NUEVA YORK.- Twitter escaló el viernes sus tensiones con el presidente Donald Trump, añadiendo una advertencia a uno de sus tuits por primera vez y afirmando que violó las normas de la red social al enaltecer la violencia cuando insinuó que los manifestantes en Minneapolis podrían ser baleados.

El mandatario, un prolífico usuario de Twitter, ha estado quejándose de la empresa desde los primeros días de esta semana, cuando por primera vez la red social aplicó verificaciones de hechos a dos de sus publicaciones sobre el voto por correo.

La fricción llega en un momento lleno de tensión para Twitter y las redes sociales en general. Se está calentando el debate sobre cuándo y cuánto esas compañías deberían vigilar el contenido de sus plataformas en una época en que prolifera la desinformación sobre el coronavirus y se acercan los comicios presidenciales del 2020.

Para Trump, la disputa sirve de distracción conveniente a los grandes retos que enfrenta antes de noviembre, tales como controlar una pandemia y lidiar con el altísimo desempleo.

El tuit de Trump etiquetado el viernes fue emitido en medio de protestas y violencia por la muerte de George Floyd, un hombre de raza negra esposado que suplicaba por su vida mientras un policía blanco estaba arrodillado sobre su cuello.

“Esos matones están deshonrando la memoria de George Floyd, y yo no voy a permitir que lo hagan», tuiteó Trump sobre los manifestantes. “Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le dije que las fuerzas armadas le respaldan absolutamente. Cualquier dificultad y asumiremos el control, pero cuando comiencen los saqueos, comienzan los disparos. ¡Gracias!”

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020