Danna Paola volvió a la polémica tras unas fuertes declaraciones de Ricardo González, famoso payaso conocido como «Cepillín», quien la llamó «pobre niña creída» y recordó el incómodo momento que pasó cuando se conocieron.

Durante una entrevista para el programa Ventaneando, los conductores la cuestionaron sobre los reclamos que recibió por parte del animador infantil, quien estuvo a punto de lanzarle una grosería y mencionó que le da fobia ver a la cantante.

«Creo que hay que pasar página, amigos. Uno nunca sabe cuándo se acabe el mundo, entonces hay que pasar página y respetar también las fobias de los demás, así como también yo respeto el trabajo del señor, pues que nos respetemos entre todos», dijo.

Reconoció que sufre de fobia a los payasos (coulrofobia) desde los ocho años y que no tiene nada personal en contra de «Cepillín».

«Él sigue diciendo cosas, pero la verdad hay muchísimo respeto, la fobia que tengo a los payasos, la tengo desde los ocho años. No es algo nuevo», mencionó.

Asimismo, la intérprete de «Oye Pablo» confesó que también tiene miedo a las arañas y que no puede ver tampoco películas de payasos porque le aterran.

«Por ejemplo, también me dan mucho miedo las arañas. No por ser específicamente él, nunca me he puesto a ver una película como ‘It’, de verdad no puedo, me trauma», dijo.

La cantante también recordó el terrible momento que vivió durante una fiesta de cumpleaños que le organizaron sus papás y en la que hubo payasos, lo cual la llevó a encerrarse en un baño.

«Una vez mis papás en un cumpleaños mío, me llevaron un payaso justo a los ocho años. Nunca se me va a olvidar que fue mi peor cumpleaños porque me la viví llorando en el baño y no salí hasta que no se fuera», contó.

PERO, ¿QUÉ FUE LO QUE DIJO CEPILLIN?

Hace unos días, se hizo viral una entrevista en la que el payaso recordó una desplante que le hizo Danna Paola cuando era una adolescente y grababa la telenovela infantil Atrévete a Soñar.

«Cuando la conocí que iba de ‘Patito’ allá en Monterrey, en la Fundidora. Así me dijo: ‘Ay, es que le tengo miedo a los payasos, hazte para allá'», aseguró. Ha sido en más de una ocasión que él se ha referido a ella en forma despectiva desde el incidente.

