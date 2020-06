Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un zapatero de Rumanía, cansado de que la gente no respetara las recomendaciones sobre el distanciamiento social, decidió tomar la iniciativa de crear un par de zapatos que ayudaran a que las personas puedan cumplir con las disposiciones.

Cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud pidió que los seres humanos tengamos una distancia de al menos un metro entre nosotros, esto con la única finalidad de evitar contagios de covid-19.

Con esto en mente Grigore Lup, zapatero en Cluj, en Transilvania, ha creado unos zapatos que equivalen a una talla del 75 en calzado europeo.

Cada par de zapatos usa casi un metro cuadrado de piel, el artesano debe de trabajar por dos días en la elaboración de cada par y su costo es de 104 euros. El hombre además señaló que si dos personas usan estos zapatos, pueden cumplir con la sana distancia de un metro y medio.

Lup ha trabajado calzado desde hace 39 años. Su labor consiste principalmente en construir zapatos bajo pedido para teatros y óperas, espectáculos que han cerrado debido a la pandemia. Agregó que hasta ahora ha recibido 5 pedidos de este curioso modelo.

Grigore Lup, a Romanian shoemaker, came up with the idea of long-nosed leather size 75 shoes to help keep people apart and respect the rules of social distancing https://t.co/9l37HlbPwh pic.twitter.com/UCHKAtVrBc

— Reuters (@Reuters) June 2, 2020