Impera la incertidumbre

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Alfredo Guevara.-

Como era de esperarse, todavía en las primeras horas de este lunes imperaba la incertidumbre y el desconocimiento, entre aquellos que se dedican a alguna actividad productiva. Y es que, hubo establecimientos que no se les contempló en el regreso a la nueva realidad. Quizá por ello, el subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa JESÚS VILLARREAL CANTÚ sostuvo una video conferencia con aquellos que presiden las cámaras empresariales, toda vez que hay establecimientos, como las estéticas o salones de belleza, que aún no pueden reanudar actividades. Incluso, los que forman parte del comercio formal o informal, aquellos que venden sus productos en tianguis o pulgas y una larga lista de establecimientos que ni siquiera saben a dónde dirigirse o que requisitos cumplir para dedicarse a sus actividades. Más certero se vio el secretario de Desarrollo Económico CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ quien, tal y como lo anticipó, alrededor de cien empresas relacionadas con la cadena de proveeduría de la industria automotriz regresaron a la realidad, pero con ciertas limitaciones. De entrada deben seguir entre sus empleados con la sana distancia, además del uso de cubrebocas, careta, guantes, gel antibacterial y disponer de agua y suficiente jabón en los servicios sanitarios. Es un hecho que no es un cheque en blanco el autorizado en los protocolos del Instituto Mexicano del Seguro Social como tampoco de los lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud a través de la Coepris y de una u otra forma, tendrán que cumplir. El que dejó buenas noticias fue el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, quien confirmó la terminación del primer periodo educativo del año, el cual concluyó a distancia por eso de la pandemia. En promedio, solo un 2.7 por ciento de los estudiantes no pudieron conectarse a la red para ser partícipe de las clases en línea. Se trata de algo así como mil 300, entre posgrado, licenciaturas y preparatorias, que comparativamente con los 36 mil que si lo consiguieron, el primer porcentaje es mínimo. SUÁREZ FERNÁNDEZ confirmó que apenas terminó el semestre y la Universidad dio paso a un curso de verano que también será en línea, para aquellos estudiantes que quieran adelantar materias o bien, recuperarse de otras. Ahora todo dependerá de que el semáforo se ponga en verde, para que de regreso, haya clases presenciales. El Rector de la UAT mostró confianza de que para julio pudiera regresarse a la nueva realidad. Por lo pronto, estableció que las actividades deportivas de la Universidad están suspendidas al igual que las clases presenciales, de tal manera que tanto una cosa como la otra, se reactivará una vez que las condiciones mejoren y la curva ascendente de covid-19 empiece a disminuir.

LOS MANCHADOS

De manera callada, pero efectiva, EDUARDO GATTAS ha estado realizando un trabajo político, de cara hacia la próxima elección en Tamaulipas. Le hemos dado seguimiento en más de una ocasión en redes sociales, donde habrá que reconocer, tiene una gran cantidad de simpatizantes. “Lalo” GATTAS, como lo identifican los victorenses, está consciente de que la Capital del Estado le urge un verdadero cambio, producto del olvido y lo destruido en que se encuentra la ciudad. Sabe que entre los electores impera un desánimo por el nulo trabajo que ha hecho el alcalde XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, que por consecuencia, complicará a quienes aspiran a ese cargo en la elección de 2021. Sin embargo, GATTAS BÁEZ no se adelanta y sigue esperando los tiempos que establece la ley para definir el rumbo a seguir. Desde luego que aspira a volver a las calles de Victoria para pedir el voto, pero espera a que las condiciones mejoren. Está consciente que son los tiempos de la unidad para salir delante de esta pandemia y no así para andarse promocionando, como lo han hecho otros entregando despensas, tinacos y demás productos. Por eso sigue trabajando, como lo ha hecho hasta ahora, de manera callada pero efectiva. En fin.

