Nueva realidad, crisis económica

Mauricio Zapata.-

Ayer inició “la nueva normalidad”. El nombre que adoptaron en Tamaulipas es igual de absurdo que a nivel federal: “la nueva realidad”.

El asunto es que se da en medio de la falta de información y la descoordinación entre las tres instancias de gobierno.

Pero no solo eso, sino que, además, en vez de apoyar a los comerciantes les están poniendo más trabas, es decir, que lejos de ser un aliciente se convierte en un dolor de cabeza.

En primera instancia hay que ver que hay poca información del gobierno respecto a qué tipo de negocios abren. La información es poco clara y la han ido soltando de poco en poco, lo que hace más desesperante el proceso.

Pero, independientemente de ello, hay que señalar que luego de dos meses y medio de tener cerrados sus negocios y no percibir casi nada, a su regreso van a tener que gastar en todo lo que les piden las autoridades de salud.

Es decir, tienen que soltar un gasto, a pesar de que los apoyos al sector comercial han sido nulos por parte del Gobierno estatal, que prometió estar del lado de los empresarios; así como del Gobierno federal, que no apoya más que a los suyos.

Por eso hay mucho descontento entre los dueños de los negocios. Porque no hay información, no hay apoyos, no hay dinero, no hay garantías ni hay esperanzas.

Y la lista es larga. Es un proceso que tiene preocupado al sector y que hace que el regreso a esa realidad o normalidad, o como le quieran llamar, sea más complicada que cuando tuvieron que cerrar.

Tienen que soltar una lana para comprar diversos insumos.

Tienen que gastar en trámites.

Tienen que recibir el aval de la Coepris que en nada ayuda, solo hace show.

No hay claridad en las reglas y normas.

Y así, son varios los requisitos que deben reunir.

Estamos de acuerdo en que debe haber una serie de normas, en que se deben cuidar muchos detalles para evitar un repunte de contagios, pero nadie se ha acercado a orientarlos.

Piden entrar a una página de Internet en donde no responden preguntas. Les muestran un video de un minuto en el que no se aclara nada.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico no es claro. Con sus complejos de superioridad no le da para bajarse a tierra y orientar al sector.

Por su parte, los comerciantes, no todos desde luego, se tiran al piso, lloran y no levantan la voz para que los apoyen.

Así fue, pues, el primer día de esa “nueva realidad”.

EN CINCO PALABRAS.- No les llegará el apoyo.

PUNTO FINAL.- Año 2020… y apenas vamos a la mitad.

