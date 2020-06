Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El lanzamiento del Crew Dragon de SpaceX y la NASA atrajo a miles de observadores en su transmisión en vivo; sin embargo, además de llamar la atención el seguimiento de la histórica misión, destacó la supuesta presencia de objetos voladores no identificados.

Y es que por medio de las redes sociales, numerosos usuarios han afirmado que durante el lanzamiento se pudieron observar ovnis en diferentes momentos, los cuales dejaron evidencia a través de imágenes y videos.

Los dos primeros avistamientos ocurrieron durante el lanzamiento en donde se logra ver esferas brillantes pasando rápidamente de izquierda a derecha de la cámara, mientras que el tercero ocurrió en el momento en que la cápsula Crew Dragon se acopla a la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés).

Was that a ufo or something? at time T+ 00:14:11. It was rising from under the clouds so fast! #LaunchAmerica #SpaceX #ElonMusk pic.twitter.com/9Q0vliN1a3

— Xiny (@holipori) May 30, 2020