Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

En medio de las protestas pacíficas y otras tantas violentas por la muerte de George Floyd, cintos de personas en Estados Unidos decidieron renunciar a su privilegio blanco.

O por lo menos eso es lo que se puede ver en un video que se volvió viral en Twitter, en donde en medio de una congregación, se reunieron para protestar por la muerte de George Floyd.

PERO, ¿QUÉ ES EL PRIVILEGIO BLANCO? Y ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA CON EL RACISMO?

Según la página tolerance.org, tener este privilegio y reconocerlo no es ser racista. Sin embargo, el privilegio blanco existe debido al racismo y prejuicios históricos y duraderos. Por lo que, para definir el privilegio blanco debemos saber qué es el racismo y parcialidad.

Y ¿QUÉ ES EL RACISMO?

Una definición tomada del libro “Sociología sobre el racismo” de Matthew Clair y Jeffrey S. Denis, dice que son los “procesos y estructuras a nivel individual y grupal en donde se da la reproducción de la desigualdad racial”.

El racismo sistémico sucede cuando estas estructuras o procesos son llevados a cabo por grupos con poder, como gobiernos, empresas y/o corporaciones.

