Gisselle Kuri fue tendencia en las redes, después de que publicara un video donde capta el momento en que una persona lanza huevos a los oficiales desde una ventana.

Sorprendida por lo que presenciaba, Gisselle Kuri también dio su opinión sobre las protestas que se están llevando a cabo en Estados Unidos en apoyo a la causa Black Lives Matter. Alegando que los actos de agresión hacia los policias, no eran la forma de manifestarse.

Esto le generó una gran cantidad de opiniones contrarias en las redes.

Recordemos que las manifestaciones se dan a causa de la muerte de George Floyd por abuso policial.

Te compartimos el video:

Gisselle kuri, honey… what the fuck is coming out of your mouth????? pic.twitter.com/7kIwW9RJk2

— 𝖛𝖎𝖔𝖑𝖊𝖙 (@_fridass) June 2, 2020