Después de contagiarse de Covid-19 en el hospital donde laboraba, una enfermera decidió quitarse la vida, pero antes dejó escrito un mensaje en su cuenta de Facebook, donde reprochaba la indiferencia de las autoridades y de la sociedad frente a la pandemia.

María del Carmen Galeana estaba adscrita al área de Covid-19 del Hospital General “Raymundo Abarca Alarcón”, en Guerrero, donde los trabajadores han denunciado la falta de equipo médico especializado de protección.

Algunos reportes señalan que la semana pasada directivos del nosocomio ordenaron el aislamiento de María del Carmen junto a cuatro enfermeras más debido a que presentaban síntomas de Covid-19, mismas que estaban en la primera línea de batalla contra esta enfermedad.

Pero fue el último día de mayo cuando María del Carmen decidió quitarse la vida en donde convalecía, en la colonia Haciendita.

Galeana había escrito en su perfil mensajes que reflejaban el desgaste físico y moral que padecen los trabajadores del Sector Salud, que enfrentan la pandemia, además de retomar un mensaje textual de reproche del médico Miguel Zapata Rojas, donde señalaba que si despertaba o despertaba otro día, no era porque el Covid lo hubiera matado, sino por la indiferencia de los gobiernos que desproporcionaron negativamente los presupuestos a la salud, además de la corrupción.

El pasado 4 de mayo había señalado que era urgente que la residencia oficial Casa Guerrero, donde despacha el gobernador, fuera habilitada como albergue temporal para trabajadores del Sector Salud, similar al espacio que se acondicionó en Los Pinos.

La enfermera escribió dos días de su muerte un mensaje que decía: “Mientras los muertos no sean tus muertos, no entenderás la gravedad de lo que estamos viviendo”.

Señaló que la sociedad sigue incrédula ante la situación que se está pasando, que no son héroes sin capa, son personal de Salud, que día a día velan por el familiar enfermo, que salieron de casa porque no tenían otra opción, que no podían suspender sus labores, mencionando que en la facultad los educaron para preservar la salud de los pacientes, no para dañar o empeorar.

Al final señaló que no habla de los que tienen necesidad de salir como el médico, la enfermera, el químico, el de intendencia, lavandería, las personas que salen al mercado, sino por los que no son capaces de cancelar la fiesta y salen como si nada a la calle, sin ninguna medida de protección, haciéndose los chistosos y que su cerebro no les da para comprender que ahorita no se puede, por el bien de ellos mismos y de su familia; todos tienen necesidades, pero la salud es una prioridad.

Un mes después de haber escrito este mensaje la enfermera se quitó la vida al contagiarse de Covid-19 en su centro de trabajo.

