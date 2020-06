Mexicanos en protestas de Estados Unidos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Durante las protestas del pasado viernes en Atlanta, Georgia, afuera de las oficinas centrales de la cadena CNN un joven, que se presume es de origen mexicano, escaló el letrero y alzó una bandera de México.

La bandera mexicana ondeó junto a otra con la leyenda “All lives matters (Todas las vidas importan), imagen que fue interpretada por los asistentes como la unión de minorías que han sufrido de discriminación, vejaciones y abuso policial en la Unión Americana.

Afuera de la Torre Trump, en Chicago, los manifestantes destruyeron y saltaron sobre los vehículos.

La bandera mexicana también ondeó en las protestas que se realizaron en las ciudades de Denver, Colorado y Phoenix, Arizona.

Un grupo de danzantes prehispánicos desfilaron en Beverly Hills con una pancarta que decía: “Justicia para todos hermanos y hermanas negras”.

La comunidad afrodescendiente agradeció el apoyo de los mexicanos, aunque algunos también se incomodaron con estas muestras de solidaridad.

This was beautiful … absolutely beautiful

This thing went sideways once the cops tried to stop the march from getting into Beverly Hills going west of Fairfax and 3rd pic.twitter.com/6Y2gl4tcLW

— Harrison Sanford (@HarrisonSanford) May 30, 2020