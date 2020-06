No mentir, no robar; medidas de AMLO para no contagiarse de covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Durante una conferencia este jueves en Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó de nuevas ‘medidas’ de precaución para evitar el contagio de covid-19.

Al mandatario, que se encuentra en una gira a pesar de estar el semáforo nacional en rojo, se le preguntó, cómo era que se estaba cuidando, a lo que respondió:

“Yo soy cuidadoso, lo mismo que yo recomiendo y que a mí me han dicho: la sana distancia, mantenerse a la distancia, el aseo, lavado de las manos, básicamente, la alimentación, comer saludable, no comer productos chatarra, pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio».

Y agregó de manera irónica: “y estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus».

Además, al mandatario se le ha caracterizado por negarse a usar cubrebocas desde el inicio de la pandemia, y de continuar con las ruedas de prensa; también ahora, las giras que tiene previstas por varias partes del país.

Durante los actos celebrados, los gobernadores de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, sí han usado el cubrebocas.

Durante sus intervenciones el presidente ha manifestado que, si los mexicanos se cuidan lo suficiente, serán capaces de sortear la pandemia.

“Vamos a seguir cuidándonos así, no relajar la disciplina, mantener la sana distancia y cuidarnos hasta que se tenga la vacuna», expresó.

