En medio de las protestas que se siguen viviendo en Estados Unidos, por el asesinato de George Floyd a manos de Derek Chauvin, policía que lo asfixió, en redes sociales se ha difundido el video de un menor de edad afrodescendiente que es golpeado por un agente.

Según con algunos medios locales, esto sucedió el pasado 14 de abril en Rancho Cordova, California, después de que el joven de 14 años se resistiera a una revisión.

Informaron que la víctima, fue identificada como Jah, quien portaba una cajetilla de cigarros, por lo que los policías intentaron hacerle una inspección, pero al negarse, fue arrestado y sometido a una revisión obligatoria por medio de violencia.

WARNING: This video of a @RanchoCordovaPD officer beating a 14-year-old is sickening, and demands immediate action.

How many of these videos must we see before we do something about police violence in this country? pic.twitter.com/C7oIrz0v1c

— Julián Castro (@JulianCastro) April 28, 2020