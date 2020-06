Covid 19: Junio de la muerte

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eleazar Ávila.-

Igual que en El Diario de “El Che”. En México no hay necesidad de inventar la verdad, para que cada ciudadano mexicano haga sus conclusiones. Solamente hay que interpretar, las declaraciones del Presidente de México, para formarse un criterio del que cada cual le puede poner adjetivos.

Esa es una realidad que supera el debate periodístico sobre el éxito y/o fracaso mediático de AMLO. Mientras, hay que esperar el juicio de la sociedad y ya dentro de un año nos enteramos. Recuerde hay elecciones intermedias el domingo 6 de junio de 2021.

Hasta donde vamos, terrible es confirmar la verdad sobre nuestra carencias en el sector salud y sus afectos criminales, por omisiones y antojos, desde un gobierno que presumió el “pico más alto” de contagios y muertes por Coronavirus sería el 8 de mayo, y ya vamos para el mes de una alta curva que exhibe el luto de miles de familias mexicanas.

Y si, parece una exageración, dirán en el territorio de Morena, pero no cuando revisamos las cifras y la línea de tiempo oficial, que ha tenido momentos muy detestables. La minimización de la Pandemia, el exhorto a mantener en la calle y ahora, el liberar el tránsito de los torpes mexicanos.

Literal:

a.- «Serenos, tranquilos, tenemos la capacidad para enfrentar esta situación». 28 de febrero.

b.- «En cuanto a México, siento que no vamos a tener problemas mayores. Ese es mi pronóstico». 2 de marzo.

c.- «Lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, no pasa nada». 4 de marzo.

d.- «Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo», una narrativa mientras presumía unas imágenes religiosas que sacó de su cartera, para luego jactarse pues son «como guardaespaldas contra el coronavirus». 19 de marzo.

e.- «No dejen de salir. Vamos a seguir haciendo la vida normal». 22 de marzo.

f.- «De acuerdo a nuestros técnicos, el 19 de abril vamos a poder salir de la gravedad». 26 de marzo.

g.- «Nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación». 2 de abril.

h.- «México es, después de la India, el país con menos infectados con coronavirus». 5 de abril.

i.- «Vamos bien porque se ha podido domar la epidemia». 26 de abril.

j.- «Se redujo el contagio, se volvió horizontal». 29 de abril.

Y de ahí al miércoles 3 de mayo, donde se registraron más de mil decesos. Un tema doloroso donde el Presidente se saca de la manga sus propios datos.

1.- Que se hizo “un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado o dictaminado y hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día mil personas»

2.-Y nuevamente su versión al relajamiento. «Lo hago para que no nos alarmemos, para que se conozca la realidad, para aclarar las cosas; no se trata de relajar la disciplina, se trata de seguirnos cuidando; que no haya psicosis, miedo, temor».

3.- Y bueno ahí están los efectos, tan duros, tan dramáticos, que por instantes, “insumiso”, Hugo López-Gatell de plano salió a cuidarse la espalda, aprovechando que el llamado Jefe de la Nación está de rol por el sur.

“Llamo a la población a respetar las indicaciones de las autoridades estatales. En este momento el país está en semáforo rojo; existe el máximo riesgo de contagio si se sale a la vía pública. Pedimos hacerlo solo cuando sea necesario y que no abran sitios de trabajo no esenciales”, es lo que sostuvo al caer el día miércoles, el subsecretario de Salud.

4.- De la gestión de la Pandemia, habrá quienes digan que todo es muy relativo, que estamos mejor o peor, dependiendo del campo de contaminación política que les cobije.

5.- Por ahora, al cierre de la semana, nos quedamos con el sabor de que la federación pudo hacer mucho más que mandar señales de contradicción que tienen a los mexicanos, físicamente y económicamente en la calle.

6.- Podemos argumentar factores externos, densidad de población, idiosincrasia, rebase de todos los sistemas de salud en el mundo, pero eso nada resuelve y de poco nos sirve.

7.- El mapa mundial del coronavirus revela más de 6.5 millones de casos y más de 386 mil muertos en todo el mundo, mientras que México aporta a la pandemia 101 mil 238 contagiados y 11 mil 729.

8.- Si en abril, México era el país que hacía menos pruebas de detección para covid 19, a partir de ahí, todos los datos son “cuasi inventados”.

Y que Viva México y su mundo de cuentos bobos.

Otrosí: Junio de la muerte…. o de un nuevo comienzo…

Correo: [email protected]

Twitter.- @JEleazarDeAvila

