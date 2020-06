Engañan al Alcalde

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata.-

Son varios temas por comentar en este espacio, así que en esta ocasión repasaremos de manera breve cada uno de ellos.

1.- Comenzó ya la carrera por las alcaldías en plena pandemia. En Victoria, desde hace ya varios meses el “abogado” está muy bondadoso y entrega despensitas a la población, dizque en apoyo por la emergencia. Pero también el que se disfrazó de bueno es Miguel Mansur, al encabezar a un grupo de personas “altruistas” para llevar agua a las colonias. En el caso del también presidente del Corre, más que agua a las colonias, la llevará a su molino. Mientras tanto, Xico hace como que trabaja.

2.- Hablando de la oficina del 17 Hidalgo, al que engañan como a un niño es al alcalde González Uresti. Y es que el médico bailarín está plenamente convencido de que buscará la reelección. Según él, la gente lo quiere mucho y es capaz de volver a votar por él. Es clarísimo que alguien de sus “asesores” le miente con los números de popularidad, tan es así que creen que Xico pueda ganar en las urnas la próxima elección municipal. Ellos piensan que los que lo atacan son bots de redes sociales. Allá él y su partido, si decide volver a postularlo.

3.- No entiendo qué tienen que hacer los elementos de la Guardia Nacional en operativos de sanidad, pidiéndole a la gente que use cubrebocas. Para eso hay otras instancias, como los agentes de Tránsito o alguna otra autoridad. Ciudad Victoria es una de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, y en vez de atacar la delincuencia la GN anda haciendo chambitas socialeras.

4.- Hay quienes dicen que calladitos se ven más bonitos. Y en muchos casos sí es cierto, no así para quienes son las autoridades de un municipio. El edil capitalino no está haciendo gran cosa, sale a trabajar… mejor dicho, a tomarse fotos una vez a la semana. Hay gente que dice que es mejor que no haga nada, porque si hace algo nomás se pone en ridículo. Me parece que, trabajando o no, Xico no hace las cosas bien. Pobre ciudad, ¿qué hizo para merecer esto?.

5.- La recuperación económica en la Capital de Tamaulipas tardará años. Y no se trata de los meses que ha durado la emergencia sanitaria, sino de los casi cuatro años en que ha sido abandonada por las autoridades. En los casi dos años de la actual administración municipal, que no ha permitido el desarrollo financiero. De la incertidumbre de miles de personas que no saben si mañana tendrán trabajo. De los miles de burócratas que sus bolsillos cada día son más saqueados. De cientos de comerciantes que han tenido que cerrar por la falta de seguridad. Así que no se trata solo de abrir negocios.

EN CINCO PALABRAS.- Vivimos en un país polarizado.

PUNTO FINAL.- “La cortesía exige reciprocidad”: Proverbio Chino.

Twitter: @Mauri_Zapata

