Fans del K-pop llenan las redes de apoyo a las manifestaciones

México, 5 Jun (Notimex).- Cientos de fanáticos del pop coreano o K-pop (Korean Popular Music) destacaron esta semana por su labor en las redes digitales, pues se les atribuye el boicot de una aplicación de la policía de Dallas, en donde las personas podían denunciar a manifestantes.

El 31 de mayo, cinco días después del asesinato de George Floyd en Minneapolis, el Departamento de Policía de Dallas lanzó una aplicación para que los ciudadanos subieran videodenuncias de actos “vandálicos o ilegales” durante las protestas, para identificar a los responsables.

Sin embargo, horas después de su anuncio, las autoridades informaron que la aplicación tuvo “fallas técnicas”, por lo que estaría inactiva temporalmente, hecho que se atribuyó a los fans del K-pop, también llamados kpopers, pues en redes sociales diversos usuarios aseguraron que a dicha app llegaron cientos de videos de las principales estrellas del pop coreano.

Sin embargo, el 3 de junio este grupo demostró una vez más su poder de convocatoria en redes sociales, cuando se apoderaron del hashtag de Instagram White Lives Matter (Las vidas blancas importan), una respuesta con tintes racistas al movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan).

Los kpopers llenaron esa etiqueta digital con las fotos y videos de sus ídolos favoritos, haciendo que se perdieran los mensajes racistas de usuarios que pretendían masificar su discurso.

Por otro lado, esta semana el diario El País destacó que los tuits del partido de ultraderecha español Vox fueron inundados por cientos de videos e imágenes editadas por los kpopers, en donde se podía ver a sus ídolos bailando sobre el exdictador Francisco Franco o sobre líderes del partido.

Las protestas virtuales de los seguidores del K-pop en España lograron posicionar durante al menos 10 horas dentro de las tendencias globales el hashtag #FachaQueVeoFachaQueFanCameo, dejando claro que cada mensaje de la ultraderecha sería impregnado por sus ídolos.

Hay usuarios de Twitter que aseguran que, durante las protestas de octubre de 2019 en Chile, los kpopers “fueron de mucha ayuda”, pues se encargaron de posicionar en la tendencias globales videos e imágenes de la situación chilena, además de socializar información relevante para evitar sanciones.

