Jacob Frey, quien es el alcalde de Minneapolis, ciudad donde ocurrió la triste muerte de George Floyd y que originó las miles de manifestaciones en el mundo, se le vio llorando mientras se arrodillaba con una mano sobre el ataúd.

La ceremonia de cuerpo presente tuvo lugar en la Universidad Central del Norte y fue encabezada por el reverendo Al Sharpton, quien en su sermón invitaba a los presentes afroamericanos a “quitarse las rodillas de otros del cuello”.

“Es hora de que demos un paso adelante en el nombre de George y digamos: quita tu rodilla de mi cuello”, subrayó el reverendo.

En el funeral se conmemoraron cientos de personas entre ellas, familiares, activistas y personalidades de la política estadounidense como las senadoras Amy Klobuchar y Tina Smith de Minnesota, además del ya mencionado alcalde de Minneapolis.

También estuvo presente el gobernador de Minnesota, Tim Walz, Martin Luther King III y el famoso comediante y actor, Kevin Hart.

Cabe mencionar que este sábado se realizará una segunda ceremonia en Carolina del Norte, donde George Floyd nació. De igual manera, la ciudad de Houston albergará un homenaje, pues en dicho lugar residió gran parte de su vida.

Al respecto, el director del Instituto de Investigación y Educación Martin Luther King Jr, de la Universidad de Stanford, Clayborne Carson, aseguró que pese a que Floyd no era figura pública, su memoria ha movilizado a miles de personas.

Minneapolis mayor sobs uncontrollably at gold coffin of George Floyd at memorial led by Rev. Al Sharpton https://t.co/8KfVnhCxqE pic.twitter.com/Q1r5lmYxfy

— Daily Mail US (@DailyMail) June 4, 2020