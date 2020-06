Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

“¿Nos vas a disparar?”; fue el mensaje que una niña afroamericana pronunció ante un policía durante las protestas en Estados Unidos a causa de la muerte de George Floyd.

Los hechos sucedieron en una manifestación llevada a cabo en Houston, Texas, y el padre de la niña, de nombre Simone Bartee fue quien grabó el emotivo video que ya le dio la vuelta al mundo.

En el video, vemos a la niña llorar, asustada de ver a tantos policías. De pronto, uno de los uniformados notó el comportamiento de la nena y al verla, se arrodilló y le preguntó qué le pasaba.

Al respecto, Simone le preguntó si les iban a disparar, a lo que el policía, le dijo que su deber era protegerla.

During the protest in Houston yesterday one of the police officers noticed my daughter crying. She asked him “Are you gonna shoot us” he got down on one knee wrapped his arm around her and responded: pic.twitter.com/gQWF7HMf3l

— SimeonB 🦉 (@iamsimeonb) June 3, 2020