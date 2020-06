Delegaciones continúan trabajando con guardias

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Chantal Martínez Díaz

Las delegaciones federales en Tamaulipas reiniciarán actividades para el público cuando así lo determine el Comité Estatal de Seguridad en Salud, mencionó Felipe Garza Narváez, delegado de Gobernación en la entidad.

Añadió que por ahora la primera recomendación es seguir con todos los cuidados debidos y que permanezcan en sus casas.

Las oficinas de las delegaciones federales establecieron guardias y los titulares han estado al pendiente; no obstante, aún no están abiertas al público y por ahora no han recibido instrucciones en lo específico para reactivar los servicios.

“Tenemos que respetar los lineamientos de los estados para empezar a la nueva normalidad”, advirtió Garza Narváez.

“No se ha dejado de trabajar, hay guardias, llamadas, comunicación constante, pase de reportes, documentación, etcétera, siempre hemos estado en contacto con los titulares de las dependencias”.

Por lo pronto, dijo que el regreso de los trabajadores federales en Tamaulipas dependerá de cada oficina, ahí se establecerán el orden y coordinación para reactivarlas.

Recordó que en las delegaciones ha habido ajustes, incluso en algunas siguen encargados de despachos y no hay nombramientos de titulares, en unos casos por ajustes de programa y otros por esquemas de austeridad.

“En lo general no ha dejado de funcionar (el gobierno federal), no hay dependencia que no se está atendiendo”, insistió.

Respecto de las diferencias entre los gobiernos federal y el estatal respecto del manejo de la contingencia, el delegado de Gobernación dijo que podrán tener criterios distintos, pero siempre el interés será el bienestar de los tamaulipecos. Por lo pronto, seguirán lo que se indique en el estado.

Comentarios