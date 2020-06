Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Aaron Torgalski y Robert McCabe, policías responsables de haber derribado al abuelito de 75 años y que además lo dejaron sangrando, ya enfrentan un proceso penal.

Recordando un video que circula en redes sociales, en donde se puede ver cómo los uniformados se fueron en contra de Martin Gugino, un manifestante pacífico que formaba parte de una protesta en Buffalo, Nueva York.

En las imágenes que se difundieron se puede ver el exceso de fuerza con la que los policías trataron al adulto mayor, quien actualmente se encuentra hospitalizado.

Reminder: Buffalo cops took a knee in alleged "solidarity," then later *the same day* in *the same spot* split 75-year-old Martin Gugino's head open while he filmed them, then lied to the press about it, then walked out en masse to protest the suspension of 2 officers involved. pic.twitter.com/oih05uPHtT

— Ryan Shapiro (@_rshapiro) June 6, 2020