Finge ayudar a hombre por una foto, y a las redes no les gusta

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Entre las diversas protestas que se viven en Estados Unidos para exigir justicia para George Floyd, un afroamericano que fue arrestado con violencia por policías de Minneapolis y quien falleció por asfixia, muchas personas al alzado la voz para pedir igualdad y respeto a las personas afroamericanas que viven en este país.

Durante estas manifestaciones muchas imágenes se han vuelto virales como la de un hombre que recreó el meme de Elmo en llamas.

Pero entre tantos videos ha surgido uno que ha causado indignación, en el cual se puede ver a una mujer posando para una fotografía, aunque tomarse la foto en sí, no es el problema, sino que causó polémica porque la mujer finge ayudar a un hombre a colocar barreras de madera alrededor de una tienda ubicada en Los Ángeles, California.

Después de que la mujer logra tomar la foto, se puede ver a su acompañante subir a un Mercedez-Benz, imagen que queda registrada en el video que se ha vuelto viral en Twitter.

Unos días después de que se conociera del hecho, una reportera de un medio local señaló en Twitter que la mujer que aparece en el video se llama Fiona Moriarty-McLaughlin y es periodista, la cual dio de baja su cuenta ante las críticas que recibió.

This lady stopped someone boarding up a store in Santa Monica so she could hold the drill for a picture, then drove away. Please don’t do this. #santamonicaprotest #BlackLivesMatter #BlackLivesMatterLA pic.twitter.com/lgt2rZogk9

— ewu (@ewufortheloss) June 1, 2020