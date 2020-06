También se puede observar cómo personas de color se únen a la coreeografía. La ciudad lleva una semana con disturbios y choques entre manifestantes y agentes de seguridad por la muerte de Floyd.

Después de algunas manifestaciones en las que hubo incidentes y escenas de saqueos en varias ciudades, incluyendo Atlanta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el lunes pasado con desplegar el ejército para restaurar «la ley y el orden». Este día, Trump ordenó la retirada de Washington de la Guardia Nacional, alegando que la situación está bajo control tras las protestas.

Incredible moment in Downtown #Atlanta as the @GeorgiaGuard dances the Macarena with protestors during a peaceful protest. @cbs46 pic.twitter.com/KLdgZXZZjY

— Adam Murphy (@MurphyCBS46) June 6, 2020