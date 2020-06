Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En la costa norte de Nueva Gales del Sur, en Australia un surfista de 60 años fue atacado por tiburón blanco de tres metros. El hombre murió por las heridas.

El hombre fue traslado a la orilla por otros surfistas que se encontraban en el lugar y que se habían encargado de ahuyentar al tiburón.

La víctima, que era procedente de Tugun, al otro lado de la frontera estatal con Queensland fue mordido en la parte trasera del muslo.

Por desgracia, perdió la vida en la playa antes de poder ser llevado a un hospital.

La situación fue calificada como “espantosa” por el inspector de ambulancias de Nueva Gales del Sur, Terence Savage.

“Cuando recibes una llamada para atender un ataque de tiburón, nunca sabes en realidad la extensión de los daños hasta que llegas al lugar”, dijo

“Hicieron todo lo que pudieron para intentar salvar su vida, pero pese a todos sus esfuerzos, no pudieron hacerlo”, agregó.

Este es el tercer ataque mortal registrado este año en Australia. Mientras tanto las playas cercanas fueron desalojadas y permanecerán cerradas por 24 horas.

A surfer has died in a shark attack off Salt Beach near Kingscliff in northern NSW. These pictures from the scene @abcnews @abcbrisbane pic.twitter.com/KHAasD7SHP

— Jessica van Vonderen (@jessvanvonderen) June 7, 2020