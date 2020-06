Mando, deja huella con su nombre

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Valeria Maldonado.-

El joven cantante regiomontano Mando, sigue ganando terreno dentro de la industria musical gracias a su talento y estilo musical. Quien inició su carrera profesional a los 17 años, actualmente continúa con las mismas ganas de llevar su sonido hasta donde sea posible.

Durante una entrevista vía telefónica, quien se describe a si mismo como un artista pop, habló sobre sus gustos musicales y lo que lo llevó a sonar como se le puede escuchar hoy en día a través de distintas plataformas como Spotify o YouTube, entre otras.

“Soy un artista pop con toque del norte; siempre fui muy fanático de la música y realmente en Monterrey siempre hubo mucha apertura musical, siempre he escuchado muchos estilos de música: norteño, grupero, todo lo que se escucha acá pero también tenemos mucha influencia de los Estados Unidos”, indicó.

“Creo que eso desde chiquito me fue influyendo al estilo que hoy en día uno puede escuchar”, añadió Mando quien recordó el haber tenido pasión por el canto desde que era un pequeño de 11 años, un gusto que ha ido haciendo crecer mediante sus canciones y su estilo.

Fue el pasado 21 de febrero cuando estrenó el tema “Mi Nombre”, mismo que marcó su regreso a las baladas y a la vez muestra un nuevo paso en su carrera musical. Sobre esta canción, Mando dijo que a través de ella las personas pueden conocer un poco de su personalidad.

“A través de mi música mi público puede conocer un poquito de dónde vengo y esas influencias que yo he tenido, definitivamente yo me considero como un artista pop pero tengo mucha influencia de acá (Monterrey)”, señaló en referencia al toque norteño que se puede escuchar en el sencillo antes mencionado.

“Mi Nombre”, que ya supera el millón de vistas en YouTube, “es una canción que habla de un desamor, del rompimiento de una relación, pero de una manera bonita”, explicó el cantante. Además, mencionó que al video se le dio un toque sesentero y que fue grabado en una casa de Los Ángeles.

“Esta canción marca un nuevo paso en mi carrera porque realmente hace mucho tiempo no lanzaba baladas que es algo que a mi me gusta muchísimo y que mis fans me han estado pidiendo mucho; no había encontrado el sonido específico como para mi tipo de balada y ‘Mi Nombre’ tiene ese sello que estaba buscando”, expresó.

Por otra parte, Mando recordó su participación en el Festival Internacional de Viña del Mar del pasado 23 de febrero del 2020, donde representó a México en el que es uno de los escenarios más importantes a nivel mundial y en donde se han presentado infinidad de artistas de talla internacional; experiencia que calificó como una de las mejores que ha tenido.

Finalmente, habló sobre su más reciente canción llamada “Mamá” que lanzó el pasado mes de mayo y que está dedicada a quien le dio la vida. “Fue un regalo que quise hacer a mi mamá, la gente quedó muy contenta con el resultado y a mi mamá le gustó mucho”.

