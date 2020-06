Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Se vio a un panda caminando por las calles de China (en realidad era un perro). Su dueña lo llevaba atado del cuello y sí, causó estrés y miedo entre los que lo vieron paseando.

Sin embargo, no era un panda, sino más bien un perrito de la raza Chow Chow. Resulta que su dueña Yang Yan, pensó que sería una increíble idea el teñirle el pelo al animal (con un colorante vegetal) para así darle una apariencia de oso panda… ¡Y claro que lo logró!

Las imágenes se volvieron virales el 6 de junio, cuando varias personas que caminaban por la ciudad de Leshan, China, vieron a Yang Yan pasear al adorable perro que confundieron con un feroz oso panda.

China man painted his dog as panda, gets attention everywhere he goes pic.twitter.com/UUQGPfA1oX

— Best of Aliexpress and China (@coolstuffcheap) June 9, 2020