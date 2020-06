Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En días anteriores, algunos de los usuarios de Facebook empezaron a comentar sobre la posible desaparición de la reacción “Me Importa”, la cual está representa por un emoji que abraza un corazón.

Varias publicaciones acerca de la desaparición de la reacción, creada en apoyo a las personas por el covid-19, se han hecho muy presentes en Facebook, tanto que ya hasta memes han surgido sobre este tema.

Y es que hay quienes aseguran que no pueden usar esta reacción. Pero, el “Me Importa”, que comenzó a aparecer desde el 17 de abril pasado, en varias cuentas, aún no tiene una fecha para ser removida.

Alexandru Voica, gerente de Comunicaciones de Facebook, hasta el momento no ha mencionado la posibilidad de que esta reacción desaparece de la mencionada red social.

Cae resaltar que la plataforma ha activado otras reacciones temporales, como en el Día de las Madres, donde el emoji era una flor, o un avión, el cual fue activado por error para algunos usuarios en 2018.

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.

We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw

— Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020