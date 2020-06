Tecatito hace líder al Porto con golazo ante el Marítimo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El mexicano Jesús Manuel Corona sigue encendido con el Porto y por segundo partido consecutivo metió gol y llevó a los Dragones a recuperar el liderato de la Liga NOS con 63 puntos (por 61 del Benfica) en el juego contra Marítimo que ganaron por 1-0.

A los seis minutos de partido, el Tecatito se hizo presente en el marcador tras sacar un derechazo dentro del área para poner el balón en el ángulo, en lo que fue su cuarto gol de la temporada y es el único del club blanquiazul que ha anotado desde que se reanudó el futbol portugués. Además, es líder de asistencias del torneo con 11.

Fue un juego en el que Porto intentó conseguir más goles mediante disparos de larga distancia por medio de Luis Diaz y de Sergio Oliveira, que probó los reflejos del arquero Charles Silva.

La mala noticia para el equipo dirigido por Sergio Conceiçao es que no podrá contar con el lateral Alex Telles para la siguiente fecha debido a una expulsión por doble amarilla. Agustín Marchesín tuvo una actuación tranquila ya que no fue exigido por el Marítimo.

Palabras de Tecatito tras su golazo en Porto-Marítimo

“Pienso que todos tenemos dificultad ahora, pienso que con ese espíritu siempre vamos a ir por los tres puntos”.

“Hicimos un buen juego, una buena respuesta, pudimos hacer más goles y ya vamos a preparar el siguiente juego”.

Golo do @FCPorto ! Tecatito Corona surpreende tudo e todos com um grande golo! Está aberto o marcador no Estádio do Dragão. pic.twitter.com/VU4cCC8OIU

— SPORT TV (@SPORTTVPortugal) June 10, 2020