PlayStation 5: así luce la nueva versión de la consola de Sony

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Sony acaba de revelar el diseño de su nueva consola de videojuegos PlayStation 5. A la fecha solo se sabía sus características técnicas y el aspecto de su control de mando y en esta ocasión la compañía finalmente mostró el aspecto del equipo junto al flamante catálogo de títulos exclusivos.

De esta forma, el hermetismo alrededor de la PlayStation 5 por fin terminó. La nueva consola de Sony se ubica de forma vertical, una disposición que sigue los pasos del diseño de la Xbox SX de Microsoft . No obstante, la compañía dijo que se puede utilizar tanto de forma vertical como horizontal, con un diseño combina el blanco con vivos azules y negros, como anticipó el control de mando Dualsense. Además, dentro de las bombas de la presentación, pudimos ver un nuevo Spiderman, Demon Souls, Horizon 2 y Resident Evil 8.

ESTE ES EL NUEVO DISEÑO

En cuanto al diseño, Sony adelantó que habrá dos versiones. Una con lectora de discos Blu-ray y otra totalmente digital, con un diseño más delgado, con dos puertos USB tipo C y tipo A ubicados en el frente. Es probable que el modelo Digital Edition tenga un precio menor que la versión regular, pero Sony no brindó detalles al respecto. Además, los accesorios que estarán disponibles serán el cargador para los controles Dualsense, unos auriculares especiales Pulse 3D, una cámara HD de dos lentes y un control remoto para reproducción de contenidos multimedia. En este punto, la compañía tampoco dijo cuáles serán los precios que tendrán estos accesorios.

Spider-Man Miles Morales de Insomniac Games fue el primer juego que se vio en la presentación y una de las primeras bombas de los juegos en PlayStation 5. Ya que estará disponible en las fiestas de 2020, con el lanzamiento de la consola. Por su parte, Gran Turismo 7 de Polyphony Digital dice presente con un simulador que ofrece una jugabilidad prácticamente indistinguible de una transmisión real de carreras de autos.

Con 25 juegos nuevos, la nueva consola PlayStation 5 también será compatible con la gran mayoría de los títulos del catálogo de juegos de la PlayStation 4, algo que la compañía había anticipado en marzo.

Y QUÉ HAY DE SU HARDWARE

Bajo el capot, la PlayStation 5 tendrá un procesador AMD basado en Zen 2 con ocho núcleos a 3.5GHZ, 16GB de RAM DDR6 y una placa custom RDNA 2 AMD con 10.28 Tflops de potencia. Pero quizás la diferencia que más intentó destacar Sony (y la más discutida y alabada por los desarrolladores) es su nuevo disco SSD personalizado que alcanzaría velocidades a la altura del tope del mercado inclusive en PC. Tendrá además compatibilidad 4K y 8K.

No mostraron el software operativo de los menús, ni fechas exactas ni tampoco adelantaron precios de ninguno de los accesorios, aunque los rumores previos al lanzamiento especulaban un costo de unos 680 dólares.

PlayStation 5 2TB placeholder listing on Amazon UK says it's £599.99. No link posted to Amazon but someone was able to order it apparently https://t.co/f7QUdXsdGu pic.twitter.com/1SEEInbeHP

— Wario64 (@Wario64) June 10, 2020