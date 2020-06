Tiene el PRI panorama complicado: Valdez R.

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Chantal Martínez Díaz

Mientras que para el ex presidente municipal de Reynosa y ex Diputado local, Humberto Valdez Richaud, tanto el PAN como morena en Tamaulipas están “fuertes”, al PRI no le augura un buen resultado en las próximas elecciones.

Además, se quejó que la dirigencia de Édgar Melhem toma las decisiones de manera cupular y no considera a los priistas como él, a quien ni siquiera invitan a los eventos y menos le llaman para participar.

“No… no, no (está) muerto (el PRI), sería mucho decir. Tienen que esforzarse demasiado, no le auguro un buen resultado en estas elecciones, en el PRI tal parece que las decisiones son de cúpula, en lo personal no me han invitado a ningún evento”, recalcó.

El también ex dirigente del Movimiento Territorial aseguró que lo anterior es con base en su propia experiencia y también porque ha hecho de 40 a 50 llamadas con priistas de todo el estado quienes han coincidido que no son considerados en la toma de decisiones de la actual dirigencia.

“Lo sé por mí y porque hay otros ex presidentes municipales y ex diputados también que hemos estado en la fila diaria y hemos representado al partido en los 43 municipios y hemos sido delegados en otros estados, ahora no somos requeridos y por alguna razón debe ser”.

Dijo desconocer si verdaderamente hay unidad en el Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas. “Con los priistas que he hablado, priistas distinguidos de Victoria, Tampico, Laredo, Matamoros… a ninguno se ha invitado o se ha tomado en cuenta, salvo dos o tres de 40 o 50 llamadas”, declaró.

A pregunta expresa de cómo percibe al Partido Acción Nacional, Valdez Richaud respondió:

“Al PAN en Tamaulipas lo veo fuerte, y también veo fuerte a morena, son partidos que han demostrado con trabajo y son activos”.

Y explicó:

“Cuando un partido, llámese como quiera, son activos políticamente y tienen presencia en la mayor parte del territorio, pues se considera vigente y un partido que puede dar un resultado decoroso en alguna elección. En esta ocasión el PRI no ha manifestado el interés (de activarse)”.

Cabe recordar que luego de atravesar por diversos problemas de salud, Valdez Richaud en 2018 renunció a la Secretaría General del Movimiento Territorial por estar en desacuerdo en el método de elección de la otrora Presiden del tricolor en la entidad y ahora diputada local Yahleel Abdala.

Desde entonces se ha mantenido con un perfil bajo en materia política y mediática, aunque ha trascendido que llegó a operar en favor del Partido Acción Nacional en el municipio de Reynosa.

Comentarios