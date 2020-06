Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Uno de los programas infantiles más destacados entre los niños es sin duda Paw Patrol, el cual actualmente ha tenido muchos comentarios negativos.

Y es que, aunque en su momento se consideró que el show llevaba un mensaje positivo para los pequeños, dado el contexto que sucede con el movimiento Black Lives Matter, usuarios en redes creen que debería ser “cancelado”.

Los usuarios creen que el programa está a favor de la violencia debido a que el personaje principal es un perro policía, “Chase”, por lo que están solicitando se cancele el programa o como mínimo se retire a este personaje.

Luego de siete años de transmisión de Paw Patrol, dada la agitación actual que ocurre en Estados Unidos después de la muerte de George Floyd a manos de un policía, buscan que la serie salga del aire.

How about we don't cancel #LivePD or #Cops just so police always have cameras on them? But I'm still for canceling #PawPatrol fuck that lil dude pic.twitter.com/N5wVWfNGIm

— MysteryMoneyMan (@MoneyManWasHere) June 12, 2020