En la Premier League continúan los estudios para detectar presencia de coronavirus entre jugadores y staff de los diferentes equipos.

Esta mañana se dio a conocer que un nuevo futbolista, esta vez del Norwich City, dio positivo a la enfermedad justo antes de que regrese el futbol a Inglaterra.

La Premier League realizó 1200 pruebas para la detección de la enfermedad y tras informarse este caso, de acuerdo con medios ingleses como la BBC, el jugador permanecerá aislado en su casa durante una semana como medida de precaución y tras este tiempo se le volverá hacer el test.

Así estará hasta que salga negativo y entonces pueda reincorporarse a los entrenamientos.

Apenas el viernes, el Norwich City disputó un partido de entrenamiento frente al Tottenham Hotspur y posterior a ello se realizaron las pruebas médicas para los integrantes de ambos equipos.

Por parte de los Spurs ningún jugador dio positivo, mientras que por parte del Norwich apareció solo el caso del futbolista, cuya identidad no se reveló, y de acuerdo con información de los medios ingleses no tuvo contacto con alguien cercano.

La Premier League regresa esta semana, cuando el miércoles cuando el Aston Villa reciba al Sheffield United.

Norwich City can confirm that one of its players has returned a positive test result following the recent round of COVID-19 testing

In line with the Premier League’s protocols, the player will now self-isolate for a period of seven days before being tested again at a later date

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) June 13, 2020