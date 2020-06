Médicos mexicanos desaprueba llegada de médicos cubanos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Con una enérgica protesta, asociaciones, colegios y federaciones de médicos expresaron su desaprobación a la llegada de 585 médicos y enfermeras que llegaron de cuba.

El decreto dice los siguiente: “publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24-04- 2020, en el artículo 3° en el que se establecen las facultades para contratar personal profesional de la salud con formación en el extranjero, exclusivamente por el tiempo que dure la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, debido a lo cual se estableció entre el gobierno de México y el de Cuba, signado por el Instituto de salud para el Bienestar (INSABI), la Secretaria de Administración y Finanzas, así como la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, arribaron a nuestro país 585 médicos y enfermeras procedentes de Cuba, representando un desembolso de más de 6.2 millones de dólares”.

A esto los profesionales de la salud señalaron que representa una falta grave.

También alegan que han sido relegados, dándosele privilegio a los médicos extranjeros.

“Es una injusticia privilegiar a los extranjeros sobre los médicos mexicanos, que cumplimos, con todos los requisitos establecidos por la Ley de Profesiones y la Ley General de Salud”, destacaron en el comunicado.

Expresaron que la contratación de estos médicos cubanos no ha beneficiado en nada al pueblo mexicano.

“Derivado de lo anteriormente expuesto, resulta un agravio para el gremio médico mexicano, toda vez que estos médicos extranjeros no reúnen las competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes, así como carecen del aval de los colegios de profesionistas. Su intervención no ha representado ningún beneficio para la atención de nuestra población y sí es una grave falta de equidad para los médicos de nuestro país”, continúa el comunicado.

