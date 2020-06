Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El joven actor y músico Juan Daniel García Treviño, quien saltó a la fama internacional tras protagonizar la película mexicana “Ya no estoy aquí”, es un ejemplo más de que el ser perseverante y el saber aprovechar las oportunidades que la vida da pueden hacer la diferencia.

El joven apodado como “Derek”, no tiene miedo al asegurar que él desea escribir su propia historia. Una que sabe puede ser como él quiera, sin estar “atada” a su origen o entorno social. Una en la que él puede elegir el final y el desarrollo, siempre pensando el mejor final.

Quien nació y creció en la colonia Alianza Real de Escobedo, Nuevo León, indicó que su infancia no fue nada fácil. Su mamá se separó en varias ocasiones de su padre, los problemas económicos hacían que ella trabajara para mantenerlo a él y a sus cuatro hermanos, entre otras situaciones.

García Treviño confesó que solo terminó la educación Primaria, y que desde los nueve años está en la música. Aprendió gracias a un programa realizado por parte de Prevención Social del Delito, y aunque se apasionó desde el inicio tuvo que buscar un empleo para ayudar en los gastos familiares.

“Lo que me pasó a mi fueron oportunidades de la vida porque yo no estudie, no hice una carrera. Me gusta mucha la música y me gustaba ser soldador y le di, me gustó, aprendí y yo imaginaba ser un buen soldador”, mencionó sobre si pensaba en llegar a ser reconocido como actor.

Aunque no tuvo preparación profesional en actuación, tras su buena participación en “Ya no estoy aquí” ha recibido buenas invitaciones para ser parte de otras producciones por lo que actualmente combina su pasión por la música y la actuación, con la ilusión de llegar a ser un músico o artista reconocido.

Datos interesantes

– ‘Derek’ llegó al casting del filme luego de abrir un concierto de Celso Piña, en donde conoció a uno de los productores.

– Aunque su personaje es el mejor bailando cumbia rebajada, en la vida real tuvo que aprender pues no sabía bailar.

– Además de su gusto por la música y la actuación, también le gusta la fotografía.

