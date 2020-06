Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un hombre, el cual se autoproclamaba como un Dios y que señalaba que por su poder podía curar a las personas de todas sus dolencias, también dijo poder curar el coronavirus, que tiene al mundo en vilo desde hace algún tiempo, con un solo beso en las manos.

Sus numerosos e incautos devotos así lo pensaban hasta que algo falló.

Aslam Baba no consideró que convencer a sus seguidores sobre sus poderes no iba a ser fácil, ya que se necesitaba un poco más de lo que él podía ofrecer.

Después de realizar exorcismos a sus fieles de Ratlam, en el centro de India, con el “beso que cura” Aslam se infectó de coronavirus y murió al siguiente día, pero antes contagió a al menos 20 de sus fanáticos.

Gaurav Tiwari, superintendente de policía de Ratlam, informó que más de 50 personas fueron rastreadas por haber tenido contacto con este Dios y puestas en cuarentena.

Cerca de 150 personas de la región de Nayapura, donde vivía Baba también fueron puestas en cuarentena y están siendo examinadas, y el área ha sido declarada zona de contención.

El superintendente también confirmó que varias personas habían contraído el virus después de haber estado con Aslam Baba y que las pruebas están en curso, por lo que las autoridades no han determinado cuántas personas habrían sido infectadas.

El Baba, término indio común para un anciano sabio, dio positivo el pasado 3 de junio y murió al día siguiente; 20 personas, entre ellas su familia, han dado positivo, señaló Ruchika Chouhan, del Departamento de Salud, además de esperar resultados de otras pruebas.

story should be a warning. And this is NOT the time to get amulets and threads in Dargahs. Madhya Pradesh: Aslam Baba who treated coronavirus by kissing peoples’ hand, dies; 24 contacts test positive https://t.co/G1yZZnkBJN

— Saba Naqvi (@_sabanaqvi) June 11, 2020