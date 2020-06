Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Debido a la crisis por la pandemia del coronavirus, la Academia de Hollywood decidió un cambio de fecha de la gala 2021 de los Óscar, prevista para el próximo 28 de febrero.

Por lo que a través de las redes sociales se confirmó la nueva fecha, la cual quedó programada para el 25 de abril del 2021.

Los nominados se anunciarán el 15 de marzo del 2021 y el plazo para ser candidato no se terminará en 2020 debido al cierre de los cines y los atrasos de los estrenos por lo que se ampliará hasta el 28 de febrero, día en que se celebraría la gala.

También se anunció que el nuevo Museo de la Academia de Hollywood en Los Ángeles, no abrirá sus puertas hasta el 30 de abril del próximo año.

Las consecuencias demoledoras debido a esta pandemia en la industria cinematográfica, que se ha visto obligada a suspender todos sus rodajes y superproducciones de secuelas como “Avatar”, “Mission: Impossible 7”, “Jurassic World” Dominion”, “The Batman” o la nueva cinta de “Matrix”.

Las salas cinematográficas también se vieron afectadas por el cierre de sus plazas por lo que se tuvieron que retrasar películas como “No time to die” (James Bond) “F9” (“Fast & Furious”), “Mulan”, “Black Widow”, “Wonder Woman 1984” o “Top Gun: Maverick”.

La Academia efectuó una serie de cambios en las reglas del Óscar para adaptarlos por el coronavirus, como la excepción para permitir que películas que no se hayan proyectado en los cines puedan ser candidatas a estos galardones.

Por lo que películas que tenían planificado un estreno en cines, pero que antes estén disponibles en un servicio de emisión digital podrán ser elegidas para las categorías de mejor película, los apartados generales y de especialidad, siendo la primera vez que los organizadores del Oscar acceden a esta medida.

Antes la normatividad exigía que las cintas aspirantes al Óscar tenían que proyectarse en cines del condado de Los Ángeles al menos durante siete días consecutivos, algo que Netflix tuvo que hacer para que “Roma” o “Marriage Story” entrasen en el concurso.

Ahora la Academia incluyó a Nueva York, San Francisco, Chicago, Miami y Atlanta como áreas válidas para el estreno de las aspirantes.

