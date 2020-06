Campesinos radicalizarán sus protestas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Alfredo Guevara.-

Cd. Victoria, Tam.-

Cinco puntos claves, que comunican a la zona norte, centro y sur de Tamaulipas, serán cerrados a la circulación, al menos hasta ahora, por comités municipales, organizaciones campesinas, sociedades de producción rural, fondos de aseguramiento y otros, este miércoles.

La demanda unánime es que se cumpla con la minuta firmada en el 2019 por el Secretario de Agricultura, para que se pague la tonelada de sorgo a tres mil 735 pesos y no a tres mil 200, como es actualmente, estableció Raúl García Vallejo.

El Secretario General de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Tamaulipas dijo que con el precio en el que se comercializa la producción de sorgo, por el millón de toneladas que se espera para este ciclo, representa para los productores una pérdida de casi 500 millones de pesos.

En caso de que no sean escuchados por parte del Gobierno de la República, en esta nueva medida de manifestación, y no obstante que no los han tomado en cuenta las movilizaciones anteriores, García Vallejo advirtió que se endurecerían las medidas de protesta.

“Lo estamos platicando con los demás productores y hasta que lleguemos a un acuerdo, varios dirigentes campesinos, comités municipales campesinos, sociedades de producción rural, fondos de aseguramiento, todos los productores en general lo estaremos acordando”, insistió.

Aseguró el líder de la CNC Tamaulipas que en los 18 meses que tiene la denominada “cuarta transformación” el Gobierno federal solo se ha preocupado por darle la espalda a la gente del campo, como a la agricultura comercial.

“Nosotros no estamos en contra que se siga apoyando a los pequeños productores, pero a la agricultura comercial, que no la desproteja o si no que nos ponga piso parejo como está en Estados Unidos”, expuso.

Adelantó que los puntos que serán bloqueados por productores de la zona norte, hasta ahora son la “Y” de San Fernando (carretera Victoria-Matamoros), poblado Las Higuerillas, el Puente Internacional Libre Comercio, campo experimental en González, además de la carretera que va al Abra, en el municipio de Mante.

