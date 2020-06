Hoteleros no creen en una pronta recuperación

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez.-

Cd. Victoria, Tam.-

La caída de hasta un 90 por ciento de los ingresos que registraron los empresarios hoteleros locales durante los últimos dos meses, difícilmente se podrá revertir en el corto plazo, y por el momento no es posible hablar de una recuperación, aseguró Ebrahim Carcur Castañeda.

El Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de esta Ciudad añadió que la reactivación al 50 por ciento, que se autorizó desde hace 15 días, solo ha permitido que suba la ocupación al diez por ciento, aunque no de forma generalizada, sino en algunos casos.

“Es difícil calcular las pérdidas que tuvo el sector en los dos meses que se suspendieron la mayor parte de las actividades económicas, pero sí podríamos decir que son millonarias, pues aparte de caer los ingresos en un 90 por ciento o más, los gastos de operación continuaron”, comentó.

Añadió que si bien apenas van 15 días de reactivación, lo que ha impedido repuntar es que continúan paralizadas las actividades en las dependencias públicas, de lo que depende en gran medida la afluencia de visitantes a la Ciudad.

“Sigue siendo bajo el número de huéspedes y consideramos que así seguirá hasta que se normalicen las actividades gubernamentales, pues la Ciudad recibe principalmente visitas de negocios o para hacer trámites, pero siguen cerradas las dependencias oficiales”, expuso.

Carcur Castañeda comentó que en la Ciudad hay 30 hoteles de cuatro y cinco estrellas, que son los que han resentido más la afectación por la pandemia, pues han seguido operando, aunque con los ajustes que han hecho.

“Los gastos de operación no se paran, así se ocupen dos o tres habitaciones, de todos modos hay que pagar electricidad, agua, teléfono, gas y sueldos, no hemos despedido personal, preferimos no pagar impuestos, y al no haber apoyos pues absorberemos los recargos”.

Finalmente, el empresario comentó que para paliar las afectaciones económicas, “hemos cerrado pisos, ajustado días laborales y pagos con empleados, afortunadamente no hemos tenido cierres y esperamos salir bien de esta emergencia sanitaria”.

